Белова (Побойня) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1873 ст.
Дата смерти15.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1873 ст.
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.
Дочь: Лупанова Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1901 ст.
Сын: Белов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Дочь: Белова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Сын: Белов Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.
Дочь: Белова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Иванович
Смерть
15.08.1961