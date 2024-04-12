Белова (Побойня) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Побойня) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.11.1873 ст.

Дата смерти

15.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1873 ст.

Отец: Побойня Афанасий Никитич

Мать: Побойня Агриппина Никитична

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Белов Николай Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1895 ст.

Сын: Белов Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.

Дочь: Лупанова Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1901 ст.

Сын: Белов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1903 ст.

Сын: Белов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Дочь: Белова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Сын: Белов Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.

Дочь: Белова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Иванович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
15.08.1961
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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