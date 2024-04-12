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Побойня Михаил Афанасьевич

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1882 ст.

Отец: Побойня Афанасий Никитич

Мать: Побойня Агриппина Никитична

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1912 ст.

Дочь: Побойня Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Побойня Анна Григорьевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1914 ст.

Дочь: Побойня Домна Михайловна

Мать ребёнка: Побойня Анна Григорьевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Побойня Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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