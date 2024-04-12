Побойня Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1912 ст.
Дочь: Побойня Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Побойня Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1914 ст.
Дочь: Побойня Домна Михайловна
Мать ребёнка: Побойня Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Побойня Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно