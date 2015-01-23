Brill (Dworkin) Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brill (Dworkin) Sophie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1917

Дата смерти

23.01.2015

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1917

Отец: Dworkin Max (Mordukh)

Мать: Dworkin Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Brill Aaron

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Brill Aaron

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Higbee
Sales
Работа или профессия
Неизвестно
Holiday Gift & Card
Qwner
Смерть
23.01.2015
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