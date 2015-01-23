Brill (Dworkin) Sophie
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1917
Дата смерти23.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1917
Отец: Dworkin Max (Mordukh)
Мать: Dworkin Ida
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Brill Aaron
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Brill Aaron
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Higbee
Sales
Работа или профессия
Неизвестно
Holiday Gift & Card
Qwner
Смерть
23.01.2015