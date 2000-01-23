Dworkin (Berghoff) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
26.04.1917
Дочь: Brill Sophie
Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Dworkin Leon
Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Похороны
Неизвестно
United States