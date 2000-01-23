Dworkin (Berghoff) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Berghoff) Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1917 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1908

Муж: Dworkin Max (Mordukh)

Рождение ребёнка
26.04.1917

Дочь: Brill Sophie

Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)

Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Dworkin Leon

Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Похороны
Неизвестно
United States
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