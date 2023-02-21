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Dworkin Max (Mordukh)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1891

Дата смерти

27.03.1953

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Около 1884 г.р.
1909 г.р.

Дети

1917 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1891

Отец: Дворкин Исаак Мордухович

Мать: Dworkin Mina

Бракосочетание
Около 1908

Жена: Dworkin Ida

Рождение ребёнка
26.04.1917

Дочь: Brill Sophie

Мать ребёнка: Dworkin Ida

Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Dworkin Leon

Мать ребёнка: Dworkin Ida

Бракосочетание
1937

Жена: Dworkin Laura

Работа или профессия
1937
Self
Owner
Рождение ребёнка
16.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Laura

Рождение ребёнка
10.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Laura

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Ida

Работа или профессия
Неизвестно
Merchant-Family Clothing
Работа или профессия
Неизвестно
Rochester Clothier
Employee-Partner?
Похороны
27.03.1953
Columbus, Ohio United States
Смерть
27.03.1953
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