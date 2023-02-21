Dworkin Max (Mordukh)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1891
Дата смерти27.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1891
Отец: Дворкин Исаак Мордухович
Мать: Dworkin Mina
Бракосочетание
Около 1908
Жена: Dworkin Ida
Рождение ребёнка
26.04.1917
Дочь: Brill Sophie
Мать ребёнка: Dworkin Ida
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Dworkin Leon
Мать ребёнка: Dworkin Ida
Бракосочетание
1937
Жена: Dworkin Laura
Работа или профессия
1937
Self
Owner
Рождение ребёнка
16.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Dworkin Laura
Рождение ребёнка
10.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Dworkin Laura
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Dworkin Ida
Работа или профессия
Неизвестно
Merchant-Family Clothing
Работа или профессия
Неизвестно
Rochester Clothier
Employee-Partner?
Похороны
27.03.1953
Columbus, Ohio United States
Смерть
27.03.1953