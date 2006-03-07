Dworkin (Hillelson) Laura
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1909
Дата смерти07.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Работа или профессия
1937
Gilbert's Shoe Store
Salesperson
Работа или профессия
1938
Dworkin's Dept. Store
Part-Owner
Рождение ребёнка
16.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)
Рождение ребёнка
10.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)
Работа или профессия
Неизвестно
Merchant
Смерть
07.03.2006
Похороны
Неизвестно
Columbus, Ohio United States