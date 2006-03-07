Dworkin (Hillelson) Laura — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Hillelson) Laura

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1909

Дата смерти

07.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Муж: Dworkin Max (Mordukh)

Работа или профессия
1937
Gilbert's Shoe Store
Salesperson
Работа или профессия
1938
Dworkin's Dept. Store
Part-Owner
Рождение ребёнка
16.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)

Рождение ребёнка
10.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Max (Mordukh)

Работа или профессия
Неизвестно
Merchant
Смерть
07.03.2006
Похороны
Неизвестно
Columbus, Ohio United States
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