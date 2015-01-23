Brill Aaron — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brill Aaron

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brill Sophie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brill Sophie

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, California United States
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