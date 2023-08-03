Самышкина Асия
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1948
Отец: Измайлов Борис
Мать: Измайлова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самышкин Александр
Рождение ребёнка
1972
Сын: Самышкин Игорь
Отец ребёнка: Самышкин Александр
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Самышкина Галина
Отец ребёнка: Самышкин Александр
Рождение ребёнка
27.06.1985
Дочь: Матвеева Анна
Отец ребёнка: Самышкин Александр