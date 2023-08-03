Самышкина Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самышкина Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1948

Отец: Измайлов Борис

Мать: Измайлова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самышкин Александр

Рождение ребёнка
1972

Сын: Самышкин Игорь

Отец ребёнка: Самышкин Александр

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Самышкина Галина

Отец ребёнка: Самышкин Александр

Рождение ребёнка
27.06.1985

Дочь: Матвеева Анна

Отец ребёнка: Самышкин Александр

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