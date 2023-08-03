Самышкина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамышкина Галина

Самышкина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Самышкин Александр

Мать: Самышкина Асия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close