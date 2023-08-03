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Самышкина Галина
Самышкина Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1977
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Самышкин Александр
Мать
Самышкина Асия
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Самышкин Александр
Мать:
Самышкина Асия
Смерть
Неизвестно
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