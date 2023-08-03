Самышкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самышкина Асия
Рождение ребёнка
1972
Сын: Самышкин Игорь
Мать ребёнка: Самышкина Асия
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Самышкина Галина
Мать ребёнка: Самышкина Асия
Рождение ребёнка
27.06.1985
Дочь: Матвеева Анна
Мать ребёнка: Самышкина Асия
Смерть
2004