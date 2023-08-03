Самышкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самышкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самышкина Асия

Рождение ребёнка
1972

Сын: Самышкин Игорь

Мать ребёнка: Самышкина Асия

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Самышкина Галина

Мать ребёнка: Самышкина Асия

Рождение ребёнка
27.06.1985

Дочь: Матвеева Анна

Мать ребёнка: Самышкина Асия

Смерть
2004

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