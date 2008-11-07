Измайлова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1923

Дата смерти

07.11.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1948

Дочь: Самышкина Асия

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
09.12.1949

Дочь: Залетова Тая

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Измайлова Надежда

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Богданова Клавдия

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Александрова Виктория

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Измайлов Борис

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Смерть
07.11.2008

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