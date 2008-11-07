Измайлова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1923
Дата смерти07.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1948
Дочь: Самышкина Асия
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
09.12.1949
Дочь: Залетова Тая
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Измайлова Надежда
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Богданова Клавдия
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
09.05.1958
Дочь: Александрова Виктория
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Измайлов Борис
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Смерть
07.11.2008