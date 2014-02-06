Измайлов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1923

Дата смерти

06.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1948

Дочь: Самышкина Асия

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Рождение ребёнка
09.12.1949

Дочь: Залетова Тая

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Измайлова Надежда

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Богданова Клавдия

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Александрова Виктория

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Измайлов Борис

Мать ребёнка: Измайлова Клавдия

Смерть
06.02.2014
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