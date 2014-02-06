Измайлов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1923
Дата смерти06.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1948
Дочь: Самышкина Асия
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Рождение ребёнка
09.12.1949
Дочь: Залетова Тая
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Измайлова Надежда
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Богданова Клавдия
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Рождение ребёнка
09.05.1958
Дочь: Александрова Виктория
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Измайлов Борис
Мать ребёнка: Измайлова Клавдия
Смерть
06.02.2014