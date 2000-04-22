Петухов Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1926
Дата смерти22.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1926
Военная служба
08.01.1944
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Мл сержант 361 сп 156 сд 1 ПрибФ
Военная награда
14.?.1944
Медаль за Отвагу, Приказ подразделения №: 34/н от: 13.10.1944 Издан: 361 сп 156 сд 1 Прибалтийского фронта
Рождение ребёнка
19.01.1953
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна
Рождение ребёнка
29.?.1957
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2000
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область