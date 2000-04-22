Петухов Николай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Николай Тихонович

Петухов Николай Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1926

Дата смерти

22.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1926

Отец: Петухов Тихон Ефремов

Мать: Петухова Анастасия Евдокимовна

Военная служба
08.01.1944
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Мл сержант 361 сп 156 сд 1 ПрибФ
Военная награда
14.?.1944
Медаль за Отвагу, Приказ подразделения №: 34/н от: 13.10.1944 Издан: 361 сп 156 сд 1 Прибалтийского фронта
Рождение ребёнка
19.01.1953

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
29.?.1957

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Тамара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Тамара Константиновна

Смерть
22.04.2000
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close