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(Осипова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1955

Дата смерти

03.03.1993

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Около 1917 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955

Отец: Петухов Николай Тихонович

Мать: Осипова (Осипова) Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.1993
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

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