(Осипова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1955
Дата смерти03.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.1993
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область