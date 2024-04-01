Осипова (Осипова) Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Осипова) Тамара Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Осипов Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
19.01.1953

Дочь: (Осипова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: (Осипова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович

Рождение ребёнка
29.?.1957

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович

Смерть
1998
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

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