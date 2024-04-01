Осипова (Осипова) Тамара Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Осипов Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1953
Дочь: (Осипова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: (Осипова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович
Рождение ребёнка
29.?.1957
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Петухов Николай Тихонович
Смерть
1998
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область