Осипов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Осипова) Любовь Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Борис Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Осипова (Осипова) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно