Осипов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Константин

Осипов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Осипова) Любовь Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Борис Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Осипова (Осипова) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.