Тюкалов Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
05.07.1858
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.10.1859
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
28.03.1861
Дочь: Тюкалова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.08.1862
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.02.1864
Дочь: Тюкалова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.05.1865
Дочь: Крекнина Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тюкалов Константин Степанович
Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867