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Тюкалов Степан Михайлович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Тюкалов Михаил Иванович

Мать: Тюкалова Евдокия Тимофеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1858

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Тюкалов Яков Степанович

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1861

Дочь: Тюкалова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1862

Сын: Тюкалов Иван Степанович

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1864

Дочь: Тюкалова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1865

Дочь: Крекнина Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тюкалов Константин Степанович

Мать ребёнка: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1867
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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