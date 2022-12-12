Тюкалов Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалов Константин Степанович

Тюкалов Константин Степанович

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тюкалов Степан Михайлович

Мать: Тюкалова Анисия Матвеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Тюкалова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1890

Сын: Тюкалов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Афанасия Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Тюкалов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close