Тюкалов Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
09.02.1886
Жена: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Тюкалова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1890
Сын: Тюкалов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Афанасия Константиновна
Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Тюкалов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Тюкалова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1904
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917