Тюкалова (Втюрина) Анисия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Втюрина) Анисия Матвеевна

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Место рождения

п. Втюрины (Лариона Сластикова)

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Втюрин Матвей Семёнович

Мать: не указана

п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1858

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Тюкалов Яков Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1861

Дочь: Тюкалова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1862

Сын: Тюкалов Иван Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1864

Дочь: Тюкалова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1865

Дочь: Крекнина Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тюкалов Константин Степанович

Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1867
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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