Тюкалова (Втюрина) Анисия Матвеевна
Место рожденияп. Втюрины (Лариона Сластикова)
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Втюрин Матвей Семёнович
Мать: не указана
п. Втюрины (Лариона Сластикова)
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
05.07.1858
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1859
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1861
Дочь: Тюкалова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1862
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1864
Дочь: Тюкалова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1865
Дочь: Крекнина Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тюкалов Константин Степанович
Отец ребёнка: Тюкалов Степан Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1867