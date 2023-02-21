Тюкалова (Падерина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалова (Падерина) Евдокия Тимофеевна

Тюкалова (Падерина) Евдокия Тимофеевна

avatar

Место рождения

п. Мысовского

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Падерин Тимофей Иванович

Мать: не указана

п. Мысовского
Бракосочетание
22.01.1817

Муж: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ральникова Софья Михайловна

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хорошавина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Тюкалов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тюкалов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тюкалов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close