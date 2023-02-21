Тюкалова (Падерина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияп. Мысовского
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Падерин Тимофей Иванович
Мать: не указана
п. Мысовского
Бракосочетание
22.01.1817
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ральникова Софья Михайловна
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хорошавина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тюкалов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тюкалов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Тюкалов Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858