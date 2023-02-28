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Тюкалов Фёдор Михайлович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

19.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Тюкалов Михаил Иванович

Мать: Тюкалова Евдокия Тимофеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Тюкалова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Тюкалов Прокоп Фёдорович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Тюкалов Хрисан Фёдорович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1884

Дочь: Гликерия Фёдоровна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1886

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Евдокия Ларионова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.03.1894
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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