Тюкалов Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти19.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Тюкалова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
26.02.1883
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
26.02.1883
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
12.05.1884
Дочь: Гликерия Фёдоровна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1894