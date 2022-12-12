Тюкалова (?) Евдокия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Тюкалова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1883
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1883
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
12.05.1884
Дочь: Гликерия Фёдоровна
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно