Тюкалова (?) Евдокия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (?) Евдокия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Тюкалова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Тюкалов Прокоп Фёдорович

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Тюкалов Хрисан Фёдорович

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1884

Дочь: Гликерия Фёдоровна

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1886

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Фёдор Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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