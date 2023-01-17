Тюкалов Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
04.02.1851
Жена: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
04.01.1852
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
27.04.1856
Сын: Тюкалов Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
17.06.1858
Дочь: Тюкалова Агрипина Емельяновна
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
10.05.1860
Сын: Тюкалов Епифам Емельянович
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
02.08.1862
Дочь: Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
09.10.1864
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
06.12.1865
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Рождение ребёнка
29.03.1868 ст.
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868