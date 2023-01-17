Тюкалов Емельян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалов Емельян Михайлович

Тюкалов Емельян Михайлович

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Тюкалов Михаил Иванович

Мать: Тюкалова Евдокия Тимофеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1852

Сын: Тюкалов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1856

Сын: Тюкалов Афанасий Емельянович

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1858

Дочь: Тюкалова Агрипина Емельяновна

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1860

Сын: Тюкалов Епифам Емельянович

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1862

Дочь: Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1864

Сын: Тюкалов Яков Емельянович

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1865

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1868 ст.

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Тюкалова Ирина Фаддеева

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1868
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close