Тюкалова (Морозова) Ирина Фаддеева
Место рожденияд. Бажинская
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1851
Рождение ребёнка
04.01.1852
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: (Тюкалова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1856
Сын: Тюкалов Афанасий Емельянович
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1858
Дочь: Тюкалова Агрипина Емельяновна
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1860
Сын: Тюкалов Епифам Емельянович
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1862
Дочь: (Тюкалова) Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1864
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1865
Дочь: (Тюкалова) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1868 ст.
Дочь: (Тюкалова) Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович
Смерть
После 1868