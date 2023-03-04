Тюкалова (Морозова) Ирина Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Морозова) Ирина Фаддеева

Место рождения

д. Бажинская

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1852

Сын: Тюкалов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: (Тюкалова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1856

Сын: Тюкалов Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1858

Дочь: Тюкалова Агрипина Емельяновна

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1860

Сын: Тюкалов Епифам Емельянович

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1862

Дочь: (Тюкалова) Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1864

Сын: Тюкалов Яков Емельянович

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1865

Дочь: (Тюкалова) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1868 ст.

Дочь: (Тюкалова) Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Тюкалов Емельян Михайлович

Смерть
После 1868
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

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