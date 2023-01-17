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Тюкалов Иван Емельянович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.01.1852

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1852

Отец: Тюкалов Емельян Михайлович

Мать: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Тюкалов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1884

Дочь: Тюкалова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Тюкалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1889

Дочь: Тюкалова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Тюкалова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Тюкалов Косьма Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Тюкалова Агафона Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Тюкалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Наталия Антипиевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1895
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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