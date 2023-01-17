Тюкалов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения04.01.1852
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1852
Рождение ребёнка
01.07.1883
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
12.09.1884
Дочь: Тюкалова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
17.03.1887
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
11.06.1889
Дочь: Тюкалова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Тюкалова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
10.10.1893
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Тюкалова Агафона Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Тюкалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Наталия Антипиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1895