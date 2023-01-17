Тюкалова (?) Наталия Антипиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (?) Наталия Антипиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Тюкалов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1884

Дочь: Тюкалова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1887

Сын: Тюкалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1889

Дочь: Тюкалова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Тюкалова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Тюкалов Косьма Иванович

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Тюкалова Агафона Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1895

Дочь: Тюкалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Иван Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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