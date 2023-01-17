Тюкалова (?) Наталия Антипиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1883
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
12.09.1884
Дочь: Тюкалова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
17.03.1887
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
11.06.1889
Дочь: Тюкалова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Тюкалова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
10.10.1893
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Тюкалова Агафона Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
27.07.1895
Дочь: Тюкалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Тюкалов Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно