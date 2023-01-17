Тюкалов Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения09.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1864
Бракосочетание
02.02.1890
Жена: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1890
Дочь: Тюкалова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
14.03.1892
Сын: Тюкалов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Тюкалов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1894
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
26.09.1895
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
26.04.1904
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно