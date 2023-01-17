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Тюкалов Яков Емельянович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1864

Отец: Тюкалов Емельян Михайлович

Мать: Тюкалова Ирина Фаддеева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1890

Дочь: Тюкалова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1892

Сын: Тюкалов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Тюкалов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Тюкалов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895

Сын: Тюкалов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1904

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Федоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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