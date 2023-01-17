Тюкалова (Кокорина) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалова (Кокорина) Марфа Федоровна

Тюкалова (Кокорина) Марфа Федоровна

avatar

Место рождения

п. Рамешки

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Рамешки
Спасо-Талицкоко прихода
Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1890

Дочь: Тюкалова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1892

Сын: Тюкалов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Тюкалов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Тюкалов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895

Сын: Тюкалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1904

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close