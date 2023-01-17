Тюкалова (Кокорина) Марфа Федоровна
Место рожденияп. Рамешки
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Рамешки
Спасо-Талицкоко прихода
Бракосочетание
02.02.1890
Рождение ребёнка
13.12.1890
Дочь: Тюкалова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
14.03.1892
Сын: Тюкалов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Тюкалов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
15.07.1894
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
26.09.1895
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
26.04.1904
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Тюкалов Яков Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно