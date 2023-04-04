Друян (Кацен) Рахель
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти19.08.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Друян Исаак
Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб
Бракосочетание
23.02.1882
Муж: Друян Шмуэль Лейб
Рождение ребёнка
1884
Сын: Друян Овсей
Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гельман (Друян) Анюта Этель
Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лейзер (Друян) Сима
Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб
Смерть
19.08.1941
Похороны
Неизвестно