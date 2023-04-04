Друян (Кацен) Рахель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друян (Кацен) Рахель

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1865

Дата смерти

19.08.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1882

Сын: Друян Исаак

Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб

Бракосочетание
23.02.1882

Муж: Друян Шмуэль Лейб

Рождение ребёнка
1884

Сын: Друян Овсей

Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гельман (Друян) Анюта Этель

Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Лейзер (Друян) Сима

Отец ребёнка: Друян Шмуэль Лейб

Смерть
19.08.1941
Лудза, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно

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