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Лейзер (Друян) Сима
Лейзер (Друян) Сима
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Место рождения
Латвия
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Друян Шмуэль Лейб
1860 г.р.
Мать
Друян (Кацен) Рахель
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Друян Шмуэль Лейб
Мать:
Друян Рахель
Латвия
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