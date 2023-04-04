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Лейзер (Друян) Сима

Место рождения

Латвия

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Друян Шмуэль Лейб

Мать: Друян Рахель

Латвия