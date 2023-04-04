Друян Шмуэль Лейб
Место рожденияДубболти, Латвия
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Друян Моисей (Михель)
Мать: не указана
Дубболти, Латвия
Бракосочетание
23.02.1882
Жена: Друян Рахель
Jakobstadt
Рождение ребёнка
1882
Сын: Друян Исаак
Мать ребёнка: Друян Рахель
Латвия
Рождение ребёнка
1884
Сын: Друян Овсей
Мать ребёнка: Друян Рахель
Latvija
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гельман Анюта Этель
Мать ребёнка: Друян Рахель
Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лейзер Сима
Мать ребёнка: Друян Рахель
Латвия
Смерть
Неизвестно