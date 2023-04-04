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Друян Шмуэль Лейб

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Место рождения

Дубболти, Латвия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Друян Моисей (Михель)

Мать: не указана

Дубболти, Латвия
Бракосочетание
23.02.1882

Жена: Друян Рахель

Jakobstadt
Рождение ребёнка
1882

Сын: Друян Исаак

Мать ребёнка: Друян Рахель

Латвия
Рождение ребёнка
1884

Сын: Друян Овсей

Мать ребёнка: Друян Рахель

Latvija
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гельман Анюта Этель

Мать ребёнка: Друян Рахель

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Лейзер Сима

Мать ребёнка: Друян Рахель

Латвия
Смерть
Неизвестно
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