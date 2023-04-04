Друян Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друян Исаак

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Место рождения

Латвия

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Друян Шмуэль Лейб

Мать: Друян Рахель

Латвия
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