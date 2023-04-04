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Друян Исаак
Друян Исаак
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Место рождения
Латвия
Дата рождения
1882
Пол
Мужской
Отец
Друян Шмуэль Лейб
1860 г.р.
Мать
Друян (Кацен) Рахель
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Друян Шмуэль Лейб
Мать:
Друян Рахель
Латвия
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