Гельман (Друян) Анюта Этель
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти19.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Друян Шмуэль Лейб
Мать: Друян (Кацен) Рахель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гельман Яков
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: (Гельман) Соня
Отец ребёнка: Гельман Яков
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Соловейчик (Гельман) Эсфирь
Отец ребёнка: Гельман Яков
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гельман Лейб Шмуэль
Отец ребёнка: Гельман Яков
Смерть
19.08.1941
Похороны
Неизвестно