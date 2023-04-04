Гельман (Друян) Анюта Этель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельман (Друян) Анюта Этель

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Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1886

Дата смерти

19.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Друян Шмуэль Лейб

Мать: Друян (Кацен) Рахель

Лудза, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельман Яков

Место жительства
Неизвестно
Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: (Гельман) Соня

Отец ребёнка: Гельман Яков

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Соловейчик (Гельман) Эсфирь

Отец ребёнка: Гельман Яков

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гельман Лейб Шмуэль

Отец ребёнка: Гельман Яков

Лудза, Ludzas novads
Смерть
19.08.1941
Лудза, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно

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