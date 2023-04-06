Соловейчик (Гельман) Эсфирь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Гельман) Эсфирь

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Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

28.06.1916

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Около 1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916

Отец: Гельман Яков

Мать: Гельман Анюта Этель

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Анита

Отец ребёнка: Соловейчик Гарри

Рига, Rīga
Бракосочетание
21.01.1942

Муж: Соловейчик Гарри

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловейчик Гарри

Рига, Rīga
Смерть
2001
Лос-Анджелес, США
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