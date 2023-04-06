Соловейчик (Гельман) Эсфирь
Место рождения
Дата рождения28.06.1916
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916
Отец: Гельман Яков
Мать: Гельман Анюта Этель
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Анита
Отец ребёнка: Соловейчик Гарри
Бракосочетание
21.01.1942
Муж: Соловейчик Гарри
Рождение ребёнка
20.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловейчик Гарри
Смерть
2001
Лос-Анджелес, США