Гельман Яков
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти19.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гельман Лейб
Мать: Гельман Мила
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ФАРМАЦЕВТ / АПТЕКАРЬ / ПРОВИЗОР
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: (Гельман) Соня
Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Соловейчик (Гельман) Эсфирь
Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гельман Лейб Шмуэль
Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель
Смерть
19.08.1941
Похороны
Неизвестно