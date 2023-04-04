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Гельман Яков

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Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1878

Дата смерти

19.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гельман Лейб

Мать: Гельман Мила

Лудза, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельман (Друян) Анюта Этель

Работа или профессия
Неизвестно
ФАРМАЦЕВТ / АПТЕКАРЬ / ПРОВИЗОР
Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: (Гельман) Соня

Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Соловейчик (Гельман) Эсфирь

Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гельман Лейб Шмуэль

Мать ребёнка: Гельман (Друян) Анюта Этель

Лудза, Ludzas novads
Смерть
19.08.1941
Лудза, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно

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