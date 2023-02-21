Гагаринов Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Гагаринов Андрей Никитин

Мать: Гагаринова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Гагаринов Семён Петрович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Гагаринов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шустова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гагаринов Устин Петрович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гагаринов Потап Петрович

Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Татьяна Фокиева

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1795
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