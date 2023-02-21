Гагаринов Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гагаринов Трофим Петрович
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шустова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Гагаринова Татьяна Фокиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1795