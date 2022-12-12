Гагаринова (Головизнина) Татьяна Фокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Головизнина) Татьяна Фокиева

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Место рождения

Нелюбинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Нелюбинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Гагаринов Семён Петрович

Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Гагаринов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шустова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гагаринов Устин Петрович

Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гагаринов Потап Петрович

Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Пётр Андреевич

Смерть
1784
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