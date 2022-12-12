Гагаринова (Головизнина) Татьяна Фокиева
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гагаринов Трофим Петрович
Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шустова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Гагаринов Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784