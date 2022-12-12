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Гагаринов Потап Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Гагаринов Пётр Андреевич

Мать: Гагаринова Татьяна Фокиева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосия Потапова

Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Потапова

Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Потапова

Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гагаринов Пётр Потапович

Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мелания Потапова

Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Анна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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