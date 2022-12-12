Гагаринов Потап Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосия Потапова
Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Потапова
Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Потапова
Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мелания Потапова
Мать ребёнка: Меркушева Анна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Анна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795