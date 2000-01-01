Меркушева (Гагаринова) Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосия Потапова
Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Потапова
Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мелания Потапова
Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795