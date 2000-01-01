Меркушева (Гагаринова) Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Гагаринова) Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосия Потапова

Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Потапова

Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гагаринов Пётр Потапович

Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мелания Потапова

Отец ребёнка: Гагаринов Потап Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Потап Петрович

Смерть
После 1795
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