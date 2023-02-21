Гагаринова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703
Сын: Гагаринов Филип Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1706
Сын: Гагаринов Еремей Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гагаринов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Малова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана