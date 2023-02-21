Гагаринова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703

Сын: Гагаринов Филип Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1706

Сын: Гагаринов Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гагаринов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1716

Сын: Гагаринов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Малова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Андрей Никитин

Смерть
После 1710
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

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