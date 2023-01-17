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Гагаринов Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Гагаринов Андрей Никитин

Мать: Гагаринова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гагаринов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гагаринов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Гагаринов Филимон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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