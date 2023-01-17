Гагаринов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гагаринов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гагаринов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Гагаринов Филимон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755