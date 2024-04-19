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Самышин Петр Самойлович

Место рождения

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

13.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Самойлов? Самойла Андреевич

Мать: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.11.1811

Жена: Евдокия Платоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Платоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1821

Дочь: (Самойлова) Васса Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Платоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.09.1823

Жена: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1824

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1825

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1827

Сын: Самышин Иван Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1830

Сын: Матвей Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1839

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.07.1848
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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