Самышин Петр Самойлович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти13.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1811
Жена: Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
21.08.1821
Дочь: (Самойлова) Васса Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Платоновна
Бракосочетание
04.09.1823
Жена: Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
08.09.1824
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
01.12.1825
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
13.04.1827
Мать ребёнка: Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
02.08.1830
Сын: Матвей Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
01.07.1839
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Никитична
Смерть
13.07.1848