Ефимия Никитична
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Самышин Петр Самойлович1784 г.р.
Дети
Анна Петровна08.09.1824 г.р.
Николай Петрович01.12.1825 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.09.1823
Рождение ребёнка
08.09.1824
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович
Рождение ребёнка
01.12.1825
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович
Рождение ребёнка
13.04.1827
Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович
Рождение ребёнка
02.08.1830
Сын: Матвей Петрович
Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович
Рождение ребёнка
01.07.1839
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович
Смерть
Неизвестно