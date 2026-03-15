Ефимия Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимия Никитична

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Самышин Петр Самойлович1784 г.р.
Дети
Анна Петровна08.09.1824 г.р.
Николай Петрович01.12.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
04.09.1823

Муж: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.09.1824

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.12.1825

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.04.1827

Сын: Самышин Иван Петрович

Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.08.1830

Сын: Матвей Петрович

Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.07.1839

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Самышин Петр Самойлович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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