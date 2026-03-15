Николай Петрович
мужской, родился 01.12.1825, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
МатьЕфимия НикитичнаНеизвестно г.р.
ОтецСамышин Петр Самойлович1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1825
Отец: Самышин Петр Самойлович
Мать: Ефимия Никитична
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно