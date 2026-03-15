Николай Петрович 01.12.1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Петрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 01.12.1825, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
Ефимия НикитичнаНеизвестно г.р.
Отец
Самышин Петр Самойлович1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1825

Отец: Самышин Петр Самойлович

Мать: Ефимия Никитична

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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