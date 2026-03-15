Федосья Петровна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Петровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1821, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Мать
Евдокия Платоновна1793 г.р.
Отец
Самышин Петр Самойлович1784 г.р.
Супруги
Сидор Федорович1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Самышин Петр Самойлович

Мать: Евдокия Платоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
02.10.1839

Муж: Сидор Федорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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