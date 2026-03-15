Федосья Петровна
женский, родилась 1821, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
МатьЕвдокия Платоновна1793 г.р.
ОтецСамышин Петр Самойлович1784 г.р.
Супруги
Сидор Федорович1811 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Самышин Петр Самойлович
Мать: Евдокия Платоновна
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.10.1839
Муж: Сидор Федорович
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно