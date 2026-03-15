Самойлов? Самойла Андреевич 1729 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлов? Самойла Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1729

умер 06.09.1827, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Самойлов? АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Самышина? Ирина Михайловна1748 г.р.
Дети
Василий Самойлович1775 г.р.
Самойлов Абрам Самойлович1782 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Самойлов? Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самышина? Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самойлова) Матрена Самойловна

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Самойлович

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1782

Сын: Самойлов Абрам Самойлович

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Самышин Петр Самойлович

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.01.1797

Сын: Самойлов Иван Самойлович

Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
06.09.1827
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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