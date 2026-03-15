Самойлов? Самойла Андреевич
мужской, родился 1729
умер 06.09.1827, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецСамойлов? АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Самышина? Ирина Михайловна1748 г.р.
Дети
Василий Самойлович1775 г.р.
Самойлов Абрам Самойлович1782 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Самойлов? Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самойлова) Матрена Самойловна
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Самойлович
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Самойлов Абрам Самойлович
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1797
Мать ребёнка: Самышина? Ирина Михайловна
Смерть
06.09.1827