Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти01.01.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1803
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елина (Свербежкина) Феона Семеновна
Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
09.01.1807
Сын: Свербежкин Филипп Семенович
Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
30.01.1817
Сын: Свербежкин Иван Семенович
Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович
Смерть
01.01.1842