Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна

Место рождения

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

01.01.1842

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Самойлов? Самойла Андреевич

Мать: Самышина? Ирина Михайловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.05.1803

Муж: Свербежкин Семен Никифорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елина (Свербежкина) Феона Семеновна

Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1807

Сын: Свербежкин Филипп Семенович

Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1817

Сын: Свербежкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Свербежкин Семен Никифорович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.01.1842
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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