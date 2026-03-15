Свербежкин Иван Семенович
мужской, родился 30.01.1817, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 28.03.1851, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецСвербежкин Семен Никифорович1777 г.р.
МатьСвербежкина (Самойлова) Мария Самойловна1787 г.р.
Супруги
Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна01.09.1820 г.р.
Дети
(Свербежкин) Прасковья Ивановна10.10.1841 г.р.
Свербежкин Константин Иванович17.05.1844 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1817
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1838
Рождение ребёнка
10.10.1841
Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
Рождение ребёнка
17.05.1844
Сын: Свербежкин Константин Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
Рождение ребёнка
08.06.1847
Сын: Свербежкин Елисей Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
Рождение ребёнка
21.08.1848
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
Рождение ребёнка
02.11.1849
Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
Смерть
28.03.1851
Рождение ребёнка
08.02.1853
Сын: Свербежкин Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна