Свербежкин Иван Семенович 30.01.1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкин Иван Семенович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 30.01.1817, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 28.03.1851, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Свербежкин Семен Никифорович1777 г.р.
Мать
Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна1787 г.р.
Супруги
Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна01.09.1820 г.р.
Дети
(Свербежкин) Прасковья Ивановна10.10.1841 г.р.
Свербежкин Константин Иванович17.05.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1817

Отец: Свербежкин Семен Никифорович

Мать: Свербежкина (Самойлова) Мария Самойловна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
28.01.1838

Жена: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.10.1841

Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.05.1844

Сын: Свербежкин Константин Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.06.1847

Сын: Свербежкин Елисей Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.08.1848

Сын: Свербежкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.11.1849

Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.03.1851
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.02.1853

Сын: Свербежкин Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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