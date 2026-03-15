Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна 01.09.1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 01.09.1820, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свербежкин Иван Семенович30.01.1817 г.р.
Дети
(Свербежкин) Прасковья Ивановна10.10.1841 г.р.
Свербежкин Константин Иванович17.05.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
28.01.1838

Муж: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.10.1841

Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.05.1844

Сын: Свербежкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.06.1847

Сын: Свербежкин Елисей Иванович

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.08.1848

Сын: Свербежкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.11.1849

Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.02.1853

Сын: Свербежкин Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.12.1854

Дочь: (Свербежкина) Лукия Ивановна?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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