Свербежкина (Гриванова) Марфа Харитоновна
женский, родилась 01.09.1820, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свербежкин Иван Семенович30.01.1817 г.р.
Дети
(Свербежкин) Прасковья Ивановна10.10.1841 г.р.
Свербежкин Константин Иванович17.05.1844 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1838
Рождение ребёнка
10.10.1841
Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
17.05.1844
Сын: Свербежкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.06.1847
Сын: Свербежкин Елисей Иванович
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.08.1848
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
02.11.1849
Дочь: (Свербежкин) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.02.1853
Сын: Свербежкин Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Свербежкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
11.12.1854
Дочь: (Свербежкина) Лукия Ивановна?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно