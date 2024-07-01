Толкач Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1870
Отец: Толкач Тимофей Ильич
Мать: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Толкач) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Толкач Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Толкач) Мария Павловна
Мать ребёнка: Толкач Евгения Алексеевна
Смерть
Неизвестно