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Толкач Павел Тимофеевич

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1870

Отец: Толкач Тимофей Ильич

Мать: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач Евгения Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Толкач) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Толкач Евгения Алексеевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Толкач) Мария Павловна

Мать ребёнка: Толкач Евгения Алексеевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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